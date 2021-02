Fußball : Robin Gosens und Atalanta Bergamo wahren die Chance aufs Pokalfinale

Robin Gosens (rechts) gab einige gute Vorlagen, die seine Teamkollegen aber nicht in Tore ummünzen konnten. Foto: dpa/Jonathan Moscrop

Emmerich Der Nationalspieler hat mit dem italienischen Erstligisten noch die Möglichkeit, in das Endspiel einzuziehen. Beim SSC Neapel wäre aber mehr drin gewesen als das 0:0.

Fußballprofi Robin Gosens und Atalanta Bergamo haben ihre Chance auf den Einzug in das Finale um den italienischen Pokal gewahrt. Im Hinspiel der Vorschlussrunde gelang dem Erstligisten ein 0:0 beim SSC Neapel. Am Mittwoch findet das Rückspiel in Bergamo statt. „Wir hatten den Gegner komplett im Griff. Doch leider haben wir im letzten Drittel nicht den richtigen Pass gespielt. Jetzt fehlt uns das gewünschte Auswärtstor, dennoch sind wir zuversichtlich. Es ist noch alles offen“, sagte der Eltener.

Im Pokalspiel war Atalanta über 90 Minuten das bessere Team. An einigen guten Gelegenheiten war Gosens direkt beteiligt. Nach einer halben Stunde köpfte er über das Tor, in der 37. Minute kam Luis Muriel nach einem Pass von Gosens einen Ticken zu spät. Direkt nach dem Wiederanpfiff war Muriel erneut Adressat eines Gosens-Zuspiels, doch der Angreifer scheiterte erneut. In der 76. Minute war Gosens mit dem Kopf zur Stelle. Der Ball verfehlte jedoch das Ziel. „Schade, dass wir uns nicht für unseren Aufwand belohnt haben“, sagte er.