Fußball : Robin Gosens zieht mit Atalanta Bergamo ins Pokal-Viertelfinale ein

Emmerich Der Nationalspieler aus Elten setzt sich mit dem italienischen Erstligisten mit 3:1 gegen Calcio Cagliari durch. Am kommenden Sonntag geht es in der Serie A gegen CFC Genua weiter.

Die Gäste aus Cagliari wurden von Anfang an in die Defensive gedrängt und hatten in einigen Szenen mächtig Glück. Auch Linksverteidiger Robin Gosens, der unaufhörlich das Spiel von Atalanta Bergamo ankurbelte, hatte zwei recht gute Einschussmöglichkeiten, scheiterte aber am gut parierenden gegnerischen Keeper.