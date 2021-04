Fußball-Nationalspieler sieht Gelb-Rot : Robin Gosens kassiert ersten Platzverweis als Profifußballer

Emmerich Der Eltener wird im Serie-A-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und AS Rom (1:1) vorzeitig zum Duschen geschickt. Der 26-Jährige reagiert teilweise mit Unverständnis auf die Strafe.

Einen turbulenten Abend erlebte Fußballprofi Robin Gosens mit Atalanta Bergamo beim Spiel in der Serie A gegen AS Rom. In der italienischen Hauptstadt reichte es für Atalanta zu einem 1:1 (0:1). Der Eltener stand aber ab der 69. Minute nicht mehr auf dem Platz. Nach einem Foulspiel hatte er seine zweite Gelbe Karte gesehen und musste das Feld verlassen. „Die zweite Karte kann man geben, doch die erste war total überzogen“, so Gosens über den ersten Platzverweis in seiner Profilaufbahn. „Wir hätten aber bis dahin schon alles klar machen und fünf oder sechs Tore erzielen müssen.“ Mit einem Sieg wäre Atalanta auf Platz zwei gesprungen. Nach dem Remis nimmt die Elf nun Rang drei ein, hat aber immer noch beste Aussichten auf das Erreichen eines Champion-League-Platzes.