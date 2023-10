Ex-Fußballer des SV Vrasselt Marino Pusic ist neuer Trainer von Schachtar Donezk

Der Spieler mit niederländisch-bosnischen Wurzeln ist immer noch im Profifußball tätig und übernahm nun als Trainer einen neuen Verein. Seit einigen Tagen ist der 52-Jährige bei Schachtar Donezk in der sportlichen Verantwortung. Die Aufgabe ist äußerst anspruchsvoll, gehört Schachtar doch zu den Spitzenklubs der Ukraine, die regelmäßig – wie auch aktuell in der Champions League am Ball ist. Pusic hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Vor seiner Zeit in Vrasselt war er für den 1. FC Köln, KAS Eupen, SV Babberich und De Treffers Groesbeek aktiv. Als A-Jugendcoach von Vitesse Arnhem war er mit dafür verantwortlich, dass der Eltener Robin Gosens in der Saison 2012/13 vom VfL Rhede zum niederländischen Profiklub wechselte und dort seine bemerkenswerte Karriere startete. Danach war Pusic als Co-Trainer bei AZ Alkmaar und Feyenoord Rotterdam tätig. Als Cheftrainer realisierte er 2018/19 mit Twente Enschede die Rückkehr in die Eredivisie.