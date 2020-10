Fußball : RSV Praest wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis

Emmerich/Kalkar In der Landesliga setzt sich die SV Hönnepel-Niedermörmter beim Aufsteiger, der viel zu harmlos agiert, glatt mit 3:0 durch. „Wir haben viele Dinger ausgelassen“, sagt RSV-Coach Roland Kock.

In der Fußball-Landesliga wartet der Neuling RSV Praest nach wie vor auf den ersten Punkt. Auch gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter stand die Heimelf auf verlorenem Posten und musste sich mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Dennoch war RSV-Coach Roland Kock nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

„Wir haben das Herz in die Hand genommen und mutig gespielt“, sagte der Trainer. Die Bilanz ist allerdings entmutigend: In fünf Partien gab es nichts Zählbares und nur einen Treffer. Mit dieser Meinung lag der Praester Coach nicht verkehrt, denn seine Mannschaft ging beherzt zu Werke und hatte einige im Ansatz recht gute Offensivaktionen. Doch schon in der dritten Minute schlugen die Gäste erstmals zu. Marvin Ellmann profitierte vom zu zögerlichen Eingreifen von Keeper Dennis Döring und erzielte das 1:0. Danach hatte der RSV mehr vom Spiel, doch Nils Rütjes (7., 9., 20.), Michael Schulz (10.), Danny Stein (20.) und Marius Storm (27.) agierten bei ihren jeweiligen Tormöglichkeiten viel zu zaghaft.