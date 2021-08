Fußball-Bezirksliga : Beim SV Vrasselt gibt es einen zweiten Corona-Fall

Bei einem Spieler liegt mittlerweile auch ein positiver PCR-Test vor. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Emmerich Ein Spieler wurde bereits positiv getestet. Nun liegen bei einem weiteren Akteur zwei positive Schnelltests vor. Wie es beim SVV in dieser Woche weitergehen wird, weiß Trainer Sascha Brouwer noch nicht.

Beim Fußball-Bezirksligisten SV Vrasselt gibt es einen zweiten Corona-Fall in der Mannschaft. Am Sonntag hatte die Heimpartie des SVV gegen Fortuna Millingen abgesagt werden müssen, weil es bei einem aus dem Urlaub zurückgekehrten Akteur zwei positive Schnelltests gegeben hatte. Mittlerweile ist bei dem Kicker auch der PCR-Test positiv ausgefallen. Jetzt liegen bei einem weiteren Spieler des Teams von Trainer Sascha Brouwer zwei positive Schnelltests vor. Beide Akteure waren mit weiteren Spielern des SVV zusammen im Urlaub gewesen. Sie sind geimpft und hatten am Freitag nach negativen Schnelltests am Training teilgenommen.

Sascha Brouwer hatte wegen der Entwicklung am Dienstag eigentlich nur eine halbstündige Laufeinheit mit seinem Team absolvieren wollen, ohne dabei die Kabinen am Sportplatz zu nutzen. Die sagte der Coach ab, die Kicker liefen individuell. Wie es beim SVV in dieser Woche weitergehen wird, wusste Brouwer am Dienstagabend noch nicht. „Wir hängen total in der Luft und brauchen jetzt schnell Klarheit. Ich warte darauf, dass uns das Gesundheitsamt sagt, wie wir weiter verfahren sollen“, sagt Brouwer.