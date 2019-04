Formel 1 : Ein Motorschaden bremst Nico aus

Lange Zeit sah es für Nico Hülkenberg in Bahrain gut aus, doch am Ende bremste ihn ein Motorschaden aus. Foto: Getty Images/Lars Baron

Emmerich Motorsport: Nico Hülkenberg legt beim Großen Preis von Bahrain einen tadellosen Auftritt hin und macht elf Plätze gut. Doch drei Runden vor dem Ende muss er zeitgleich mit Teamkollege Daniel Ricciardo den Renault abstellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Torsten Tenbörg

Großes Doppel-Ausfall-Drama um Renault in der Wüste und ein ganz bitterer Moment für Nico Hülkenberg. Drei Runden vor dem Ende des Großen Preises von Bahrain verändert sich plötzlich das Motorgeräusch. Rauch steigt aus dem Heck auf. Der Emmericher kann seinen Boliden nur noch neben der Strecke abstellen. Besonders kurios: Praktisch zeitgleich geht der Motor am zweiten Renault von Daniel Ricciardo ebenfalls vor Kurve eins aus. Auch der Australier ist somit aus dem Rennen.

Beide Renault-Piloten lagen zu diesem Zeitpunkt in den Punkterängen. Ricciardo fuhr auf Position neun. Hülkenberg legte eine blitzsaubere Leistung hin. Von Startplatz 17 aus startete der Emmericher eine sensationelle Aufholjagd. Bis auf Platz sechs war er nach vorne gefahren. Aufgrund der Zeitenabstände hätte Hülkenberg diese Platzierung auch ohne Probleme ins Ziel gebracht.

Info Die Formel 1 startet im April noch zweimal Den Formel 1-Zirkus gibt es in diesem Monat noch zweimal. Am 14. April steigt das Rennen um den Großen Preis von China. 14 Tage später steht das Rennen in Aserbeidschan an. Im Mai folgen zwei Wettbewerbe in Europa. Den Auftakt macht am 12. Mai der Große Preis von Spanien, dann folgt am 26. Mai das traditionsreiche Rennen in Monaco. Anschließend geht es nach Kanada.

„Überraschend, natürlich enttäuschend, bitter in dem Moment, vor allem nach so einem Rennen, nach so viel Arbeit und so viel Aufwand und man hat wirklich das Ziel und die Belohnung vor Augen. Dann wird einem das so abrupt vor den Augen weggeschnappt. Das ist natürlich eine harte Pille“, schilderte Hülkenberg seine ersten Eindrücke am Mikrofon von Sky.

Nach den Trainingseindrücken am gesamten Rennwochenende in Bahrain hatten viele im Paddock Renault schon beim Qualifying auf der Rechnung. Doch Hülkenberg konnte die Erwartungen nicht erfüllen und erlebte auch dort eine riesige Enttäuschung. Schon nach dem Q1 war der Arbeitstag in der Wüste für den Emmericher beendet. Lediglich die 17. Zeit konnte er in der Dunkelheit setzen. Somit schied er frühzeitig aus. „Wir haben zwei, drei technische Probleme am Auto gehabt, die haben uns einfach Rundenzeit gekostet“, meinte Hülkenberg.

Hülkenberg konnte direkt nach dem Qualifying nicht einschätzen, ob die technischen Probleme bis zum Rennen abgestellt werden könnten. „Das müssen wir jetzt abwarten und es werden die nächsten Stunden zeigen und beantworten“, so die erste Reaktion des 31-Jährigen in der Mixed-Zone, wo die Interviews mit der internationalen Presse geführt werden. „Im Moment bin ich mir gar nicht sicher, was passiert. Aber ich hoffe schon, dass das irgendwie reparierbar ist.“