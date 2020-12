Champions League : Ein Erfolg und zwei Auszeichnungen für Robin Gosens

Emmerich Der Eltener Fußball-Profi hat mit Atalanta Bergamo das Achtelfinale in der Königsklasse erreicht. Zudem erhielt er den Publikumspreis der Initiative „Deutscher Fußball Botschafter“ und wurde von den Atalanta-Fans zum „Mann des Monats November“ gewählt.

Nach turbulenten Tagen feierte der Eltener Fußball-Profi Robin Gosens einen weiteren großen Erfolg. Der deutsche Nationalspieler hat am Mittwochabend mit seinem italienischen Klub Atalanta Bergamo das Achtelfinale in der Champions League erreicht. Nach einem positiven Corona-Test bei Gosens, bei dem allerdings, wie der Verein auf seiner Homepage mitgeteilt hatte, eine „geringe Viruslast“ festgestellt worden sei, konnte nach drei negativen Tests Entwarnung gegeben werden. Der 26-jährige konnte im entscheidenden Gruppenspiel der Königsklasse bei Ajax Amsterdam mitwirken und wurde auch in die Startelf beordert.

Atalanta gewann die Begegnung mit 1:0 und zog damit als Zweitplatzierter hinter dem FC Liverpool in die K.o.-Runde der besten 16 Mannschaften Europas ein. Gosens freute sich sehr darüber. „Das ist etwas ganz Besonderes für unseren Verein. Diesen Erfolg kann man nicht hoch genug bewerten“, sagte er nach dem Abpfiff in Amsterdam.

Entschieden wurde die spannende Partie in der Johann-Cruyff-Arena, in der Atalanta schon ein Remis gereicht hätte, in der Schlussphase. Robin Gosens selbst machte in der 79. Minute Platz für José Luis Palomino. Nur 60 Sekunden später sah der Amsterdamer Ryan Gravenberch nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. In Überzahl machte der eingewechselte Luis Muriel mit seinem Tor in der 85. Minute für Atalanta alles klar.