Fußball : Droht VfB Rheingold das Aus?

Info

Historie Der Fußballverein Rheingold Emmerich wurde am 2. April 1907 im „Englischen Garten“ in der Emmericher Hafenstrasse gegründet. Größter Erfolg der Vereinsgeschichte war 1946 die Teilnahme an der Britischen Zonenmeisterschaft, wo man auf Gegner wie den Meidericher Spielverein und Rot-Weiß Oberhausen traf. Nach dem Krieg - zur Saison 1946/47 - wurde der VfB Rheingold durch den Verband wieder in die Bezirksliga, Gruppe Rechter Niederrhein eingegliedert.

Erfolge Es folgte eine Zeit der Erfolge, als der VfB Rheingold von 1958 bis 1986 insgesamt 28 Jahre lang ununterbrochen in der Landesliga spielte. Die Mannschaft stieg dann in die Bezirksliga ab, wo sie 15 Jahre lang war. 2001 kam der Abstieg in die Kreisliga A, zwei Jahre später kehrten die Schwarz-Weißen wieder in die Bezirksliga zurück. Seit 2017 spielt der VfB Rheingold in der Kreisliga B.