Fußball-Landesliga : RSV Praest gibt die Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis nicht auf

Emmerich/Wachtendonk Das Schlusslicht tritt am Samstag zum Nachholspiel gegen den TSV Wachtendonk-Wankum an. Beide Mannschaften beklagen etliche Ausfälle.

Nur auf den ersten Blick bietet sich dem Fußball-Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum am Samstag die vermeintlich günstige Gelegenheit, im Nachholspiel beim abgeschlagenen Schlusslicht RSV Praest (Anstoß 16 Uhr) den kleinen Negativlauf zu beenden. Der 0:3-Niederlage vor zwei Wochen bei der SV Hönnepel-Niedermörmter folgte am vergangenen Sonntag ein 0:1 gegen den Abstiegskandidaten VfL Tönisberg – erst die zweite Wachtendonker Heimniederlage in der laufenden Saison. Damit hat der TSV seine Chancen auf Platz drei verspielt und reist in der zuletzt gezeigten Form keineswegs als haushoher Favorit an den Praester Offenberg.