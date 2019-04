Tischtennis : Die Nummer eins bleibt beim TTV Rees

Cedric Görtz bleibt dem TTV Rees-Groin erhalten. Er wird dann mit der Ersten in der NRW-Liga aufschlagen. Foto: Thorsten Lindekamp

Rees Tischtennis: Neben Cedric Görtz schlagen auch alle anderen Spieler der ersten Mannschaft weiter für den TTV auf. Im letzten Spiel gibt es für den Oberligaabsteiger eine 3:9-Niederlage gegen Lantenbach. Die Zweite schafft Platz drei.

Zum Abschluss der Oberliga-Saison gab es für die erste Mannschaft des TTV Rees-Groin eine 3:9-Niederlage gegen den TTC Lantenbach. Da der Abstieg bereits feststand, war deutlich wichtiger, dass Cedric Görtz der Mannschaft vor der Partie mitgeteilt hat, auch in der kommenden NRW-Liga-Saison in Rees zu spielen. „Darüber freuen wir uns natürlich sehr“, ist Carsten Franken froh, dass sich die Nummer eins für einen Verbleib entschieden hat und damit alle sechs Akteure weiterhin in der NRW-Liga aufschlagen werden.