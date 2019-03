Fußball: Dennis Thyssen macht den Sieg des RSV perfekt

Praest Fußball: Obwohl der Bezirksligist aus Praest in Biemenhorst zweimal in Rückstand gerät, reicht es für drei wichtige Punkte.

Zunächst starteten die Gäste vielversprechend in die Partie. In der vierten Minute setzte Juri Wolff einen Freistoß knapp über das Gehäuse. In Minute 13 wurde nach Querpass von Dennis Thyssen ein Versuch von Kevin Doos gerade noch zur Ecke gelenkt.

Danach legte sich eine unerklärliche Lethargie über die Spieler in den gelben Jerseys. Biemenhorst kam zu Chancen. Marcel Löken etwa vergab völlig freistehend und setzte den Ball neben das Tor (32.). Bezeichnenderweise konnten die Hausherren durch einen kapitalen Schnitzer in Führung gehen. Ähnlich wie bei der Szene in der 32. Minute wurde ein langer Ball nach vorne geschlagen. Ron Janssen hatte mehrmals die Möglichkeit, das Spielgerät aus der Gefahrenzone zu dreschen, entschied sich aber, den Ball sechs Meter vor dem Tor abzuschirmen. Niklas Ridder stocherte von hinten, wobei Janssen zu Boden ging, um auf den Pfiff des Schiedsrichters zu warten, doch dieser blieb aus. In der Folge ließ sich Ridder nicht zweimal bitten und netzte eiskalt ein (37.). Kurz vor der Pause fand der RSV eine Antwort. Thyssen legte im Strafraum quer und fand Doos, der flach einnetzte (44.). Doch erneut waren es die Hausherren, die in einer kontroversen zweiten Hälfte das erste Ausrufezeichen setzten. Wiederum war es Ridder, der mit einem Flachschuss ins linke untere Ecke für die Führung des SVB sorgte (71.).