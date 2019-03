Basketball : Das Potenzial wird nicht abgerufen

Marco Frisch, Trainer der U18 von FKB Emmerich, bespricht mit seinen Schützlingen die Taktik. Foto: Funke Foto Services GmbH/Thorsten Lindekamp

Emmerich Basketball-Oberliga: Die U18 des FKB Emmerich unterliegt personell geschwächt Spitzenreiter Citybasket Recklinghausen 39:54.

(RP) Beim Tabellenführer der U18-Oberliga, Citybasket Recklinghausen, trat die Mannschaft des FKB Emmerich an. Am Ende kassierten die Gäste aus der Rheinstadt eine 39:54-Niederlage. Das Spiel stand personell unter schlechten Vorzeichen für die Emmericher. Zwei Spieler der Starting Five standen nicht zur Verfügung: Ein Akteur hatte zeitgleich ein Landesliga-Seniorenspiel in Goch, der andere weilte im Kurzurlaub. Darüber hinaus ging Bent Frisch mit einer Sprunggelenksverletzung in die Partie.

Zur Überraschung der Recklinghausener, die in dieser Saison erst eine Partie verloren haben, begannen die Gäste mit einer megastarken Defense und ließen bis zur achten Minute nur einen einzigen Korb der Gegner zu und konnten das erste Viertel mit 12:9 für sich entscheiden.

Im zweiten Viertel agierten die Hausherren deutlich aggressiver, so dass nach einigen vergebenen Chancen der Emmericher es zur Halbzeit 26:25 für Recklinghausen stand. Im dritten Viertel konnten die Emmericher nochmal in Führung gehen, so dass es in der 25. Minute 32:28 für Emmerich hieß.

Danach brachen die Gäste ein. Unnötig viele Fehlpässe und zu viel Respekt durch die harte Gangart der Gegner waren die Gründe. Zusätzlich wurden die taktischen Anweisungen des Trainers nicht mehr richtig befolgt, so dass die Heimmannschaft 14 Punkte in Folge erzielte und das dritte Viertel mit 20:9 für sich verbuchen konnte. Dies war vorentscheidend, da Simon Janßen an seine gute Leistung in der ersten Hälfte nicht mehr anknüpfen konnte. Bei Fabio Brink und Bent Frisch, die das ganze Spiel eine starke kämpferische Leistung zeigten, ließen die Kräfte nach. Im letzten Viertel gelang es den Emmerichern daher nicht, das Ruder noch einmal rumzureißen.

In Komplett-Besetzung hätte die FKB-U18 vermutlich das Spiel für sich entscheiden können. Aber selbst die Mannschaft, die auf dem Parkett stand, hätte das Spiel gewinnen können, wenn alle ihr Potenzial abgerufen hätten.

Am kommenden Sonntag gegen den Lokalrivalen Merkur Kleve haben sich die Emmericher viel vorgenommen und werden alles daran setzen, den Gegner deutlich zu schlagen. Das vorletzte Saisonspiel und letzte Heimspiel findet am Sonntag, 31. März, um 18 Uhr in der Hansahalle statt.