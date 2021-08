Fußball-Bezirksliga : Corona-Fall beim SVV: Spiel gegen Fortuna abgesagt

Fleißige Kräfte des SV Vrasselt hatten in der vergangenen Woche noch einige Stunden auf der Anlage des Fußball-Bezirksligisten gewerkelt, um sie für das erste Meisterschaftsspiel seit gut zehn Monaten herauszuputzen. Doch dann kam am Wochenende die Ernüchterung. Das für Sonntag angesetzte Nachbarschaftsduell gegen Fortuna Millingen musste am Samstag abgesagt werden, weil ein Spieler des Gastgebers SVV positiv auf das Coronavirus getestet worden war. „Die Enttäuschung ist jetzt natürlich groß, weil sich alle im Verein unheimlich auf diese Partie gefreut hatten“, sagte der Vrasselter Trainer Sascha Brouwer.

Der betroffene und schon geimpfte Spieler war in der vergangenen Woche aus seinem Urlaub zurückgekehrt. Er hatte am Freitag mit der Mannschaft das Abschlusstraining bestritten, nachdem zuvor ein Corona-Schnelltest negativ gewesen war. Ein erneuter Test am Samstag, den der Kicker für seinen Arbeitgeber benötigte, war dann aber positiv. Dies traf auch auf einen weiteren Test in einem Testzentrum zu. Die Partie gegen Fortuna Millingen wurde dann in Absprache mit Staffelleiter Holger Tripp abgesetzt.