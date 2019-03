Fußball: Beim SV Haldern gibt es ein Duell auf Augenhöhe

Niederrhein Kreisliga A: Der SV Rees hat gegen Neuling Blau-Weiß Wertherbruch noch etwas gut zu machen. Anholt erwartet den Letzten.

Die Wetterprognosen verheißen für das Wochenende erneut nichts Gutes. Nachdem am vergangenen Sonntag aufgrund von Regen und orkanartigem Wind schlussendlich alle A-Liga-Partien abgesagt wurden, ist nun auch an diesem Wochenende fraglich, auf welchen Fußballfeldern tatsächlich der Ball rollen wird.

Marius Storm wird gegen Wertherbruch wieder mit von der Partie sein. Hinter dem Einsatz von Ersan Alajbegovic steht zwar noch ein Fragezeichen, doch ein Ausfall ist sehr unwahrscheinlich. So dürfte Nieuwenhuis nur auf Torjäger Marko Cvetkovikj, der nach der Serie zum SV Vrasselt wechselt, verzichten müssen. „Marko muss nicht operiert werden und dürfte im April wieder einsatzfähig sein. Also wird er auch noch einige Spiele für den SV Rees machen, bevor er den Verein verlässt“.

Ein Duell auf Augenhöhe können die Zuschauer im Halderner Lindenstadion erwarten. Dann trifft der Tabellenachte SV Haldern auf TuB Mussum (6.). Allerdings haben die Gäste bereits zwei Begegnungen mehr ausgetragen und liegen vier Punkte vor dem Absteiger aus der Bezirksliga. „Ich denke, dass wird ein 50:50-Spiel. TuB Mussum hat eine spielstarke Mannschaft, die immer versucht, Fußball zu spielen. Vor allem in der Offensive sind sie mit Nick Rottstegge und Daniel Giesbers sehr gut besetzt. Unser Hauptaugenmerk muss darauf liegen, diese beiden auszuschalten“, so der Halderner Linienchef Christian Böing.

Während das Nachholspiel der Sent-Elf am Donnerstag aufgrund der Witterungsbedingungen ausfiel, mussten die Mehrhooger beim Spitzenreiter DJK Stenern antreten. Dort unterlag der Aufsteiger knapp denkbar knapp mit 0:1. „Man muss sagen, dass der VfR Mehrhoog gegen die Topteams der Liga immer recht gut aussieht. Allerdings ist es egal, was der Gegner macht, wir müssen auf uns schauen und wollen endlich wieder in die Spur finden. Unser Ziel ist es, nicht weiter abzurutschen und uns unter den ersten vier festzusetzen. Daher sollten wir mindestens einen Punkt nach Millingen mitnehmen“, so Fortuna-Trainer Rolf Sent vor der Begegnung. „Dabei ist wichtig, dass wir unseren Zug zum Tor wiederfinden.“