American Football : Vier Conquerors-Teams am Start

Die American Footballer des VfL Merkur 95 Kleve haben ihre Saisonvorbereitung so gut wie abgeschlossen. Die erste Heimbegegnung auf der Merkur-Platzanlage findet am 4. Mai statt. Foto: VFL

Niederrhein American Football: Die Klever Mannschaften sind gut vorbereitet.

Die American Footballer des VfL Merkur 95 Kleve haben ihre Saisonvorbereitung so gut wie abgeschlossen. In den letzten Monaten wurde viel Zeit investiert, um alle Teams so gut wie möglich auf die anstehenden Spiele vorzubereiten. In diesem Jahr gehen wieder vier Teams der Cleve Conquerors an den Start. Das jüngste Team ist die U16, die in der NRW Liga im 5er Tackle auf Punktejagd geht.