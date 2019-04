Leichtathletik : Alle Wege führen durch Rom

Vom Rhein an den Tiber (von links): Lukas Voetmann, Graziano Caramuscio, Friedhelm Langanke und Annika Wardthuysen starten in Rom mit Funktionsshirt, auf denen die Emmericher Skyline zu sehen ist. Foto: Thorsten Lindekamp

Emmerich Leichtathletik: Ein Quartett aus Emmerich startet am Sonntag beim Marathon in der ewigen Stadt. Eine stattliche Gruppe aus Freunden und Familie reist mit.

Die Motivation ist gleichsam hoch. Die Ziele doch recht unterschiedlich. Annika Wardthuysen, Lukas Voetmann, Graziano Caramuscio und Friedhelm Langanke starten am kommenden Sonntag beim Marathon in Rom. „Mein Ziel ist definitiv ankommen. Und danach noch überleben“, sagt Voetmann, der in der ewigen Stadt den ersten Marathon seines Lebens bestreiten wird.

Annika Wardthuysen hat aus dem Emmericher Quartett die größte Erfahrung über die 42,195 Kilometer. Rom wird ihr dritter Marathon sein. „Meine Zeit aus Hamburg von 3:27 Stunden habe ich als Ziel, aber ich war zuletzt zwei Wochen krank und das hat den Trainingsplan durcheinander gewirbelt“, erklärt die passionierte Ausdauersportlerin, die in der Regel morgens schon vor der Arbeit ihre Runden dreht.

Info Start und Ziel ist am Forum Romanum Obwohl die historische Stadt Rom auf den berühmten sieben Hügeln liegt, ist die Marathon-Strecke eher flach. Start und Ziel ist am Forum Romanum. Unter anderem geht es am Circus Maximus und dem Kolosseum vorbei. Aufgrund einiger Probleme beim Anmeldeverfahren haben sich in diesem Jahr deutlich weniger Teilnehmer eingeschrieben. Am Sonntag (Start ist um 8.30 Uhr) werden rund 12.000 Läufer den Marathon bestreiten.

Auch Friedhelm Langanke hat bereits Erfahrung über die Königsstrecke der Leichtathletik gesammelt. Von dieser Erfahrung will er nun in Rom profitieren. „Bei meinem ersten Marathon in Köln habe ich nach Kilometer 30 Krämpfe bekommen. Das möchte ich dieses Mal vermeiden“, berichtet Langanke.

Ebenso wie Voetmann ist Graziano Caramuscio ein Marathon-Novize. Nichtsdestotrotz ist er die treibende Kraft hinter der Teilnahme der vier Emmericher, die im Übrigen von einer größeren Gruppe aus Partnern, Freunden und Familien begleitet wird. „Ich bin mal einen Halbmarathon in Hamburg gelaufen, habe mir danach gedacht, vielleicht schaffst du noch was mehr“, so der 31-Jährige, der sich dann auf Suche nach Mitstreitern für das Marathon-Abenteuer machte. „Bei Annika war ich mir sicher, dass sie mitmachen würde.“

Für Voetmann und Caramuscio war dann wichtig, dass ihr erster Marathon auch einen gewisses Flair besitzt. Also fiel die Wahl auf Rom. Übermorgen treten sie die Reise vom Rhein an den Tiber an.

Bereits seit Anfang des Jahres läuft die heiße Phase der Vorbereitung. Dazu gehört auch das entsprechende Outfit.

Die Vier werden mit Funktionsshirts laufen, auf denen die Skyline von Emmerich zu sehen ist. In Rom geht es dann am frühen Sonntagmorgen los.

So unterschiedlich die Ziele der vier Läufer sind, so unterschiedlich sehen sie ihre weitere läuferische Zukunft. Annika Wardthuysen etwa wird in der Woche nach dem Marathon sich täglich auslaufen. Denn: „Nach dem Marathon ist vor dem Marathon“, sagt sie.