Spital in Emmerich unter Kostendruck Krankenhaus-Angestellte demonstrieren gegen Regierung

Auch in den Krankenhäusern der pro homine ist der Kostendruck erheblich gestiegen, sagt Geschäftsführer Karl-Ferdinand von Fürstenberg. Gleichzeitig hätten die Strukturanforderungen und die bürokratischen Herausforderungen zugenommen. „Dennoch erzielt die pro homine aktuell ein positives Jahresergebnis und erwirtschaftet damit Liquidität für den Eigenanteil erforderlicher Investitionen“, unterstreicht der Geschäftsführer. Dies werde aber in Zukunft noch schwieriger. „Der Druck wird also trotz anderslautender Aussagen der Bundesregierung erst einmal weiter zunehmen“, so von Fürstenberg.