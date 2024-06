Verkehr in Elten Betonklötze gegen Sattelschlepper

Schon seit langem haben Anwohner immer wieder beobachtet, dass schwere Sattelzüge die Brücke als Zufahrt zu verschiedenen Industriebetrieben genutzt haben. Die Ursache: An der linken Seite der Spijker Straße liegt Deutschland, an der rechten Seite beginnen die Niederlande. Hier stehen auch etliche Firmen, unter anderem eine Steinfabrik, eine Recyclingfirma und ein Unternehmen für Stahlrohre. Für die Zu- und Auslieferung fahren hier mehrere Lkw am Tag. Schon vor fünf Jahren schlugen Anwohner Alarm. Sie hatten an manchen Tagen bis zu 60 schwere Lkw, darunter sogar einige 40-Tonner, auf der Brücke gezählt, die dadurch sogar abgesackt war.