Kommission schaute sich um So steht es um die Qualität der Spielplätze in Emmerich

Auch in diesem Jahr bescheinigte die unabhängige Prüforganisation DEKRA den Spielplätzen der Stadt Emmerich am Rhein einen sehr guten allgemeinen Zustand. Jedoch müssen an einigen Plätzen Geräte abgebaut oder überarbeitet werden. Eine Änderung, die von der Spielplatzkommission empfohlen wurde, ist die Aufstellung sogenannter Kommunikationstafeln, die ein Hilfsmittel der Kommunikation sind, damit sich darin beeinträchtigte Menschen, besonders Kinder, besser verständigen können. Am Spielplatz Eikelnberger Weg schlägt die Kommission vor das Häuschen der Stadtwerke am Spielplatz passend farbenfroh anzustreichen. Auf den neuen Spielplatz „Haagsches Feld“ im Ortsteil Elten sollen zusätzlich noch die Wipptiere von der St. Martinus Kirche versetzt werden. Auch eine Wippe und eine Picknickbank werden noch aufgestellt.