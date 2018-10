Spielmannszug Haldern erfolgreich bei Qualifikation in Dorsten

Halderner Spielleute durften jubeln : Spielmannszug Haldern für Deutsche Meisterschaft qualifiziert

Spielmannszug Haldern bei Qualifikation in Dorsten Foto: Verein

HALDERN Halderner Gruppe bei war bei der Qualifikation in Dorsten erfolgreich. Im nächsten Jahr dürfen die Spielleute in Osnabrück am Deutschen Musikfest teilnehmen.

(RP) Der Spielmannszug Haldern 1922 hat seine letzte Chance genutzt und sich in Dorsten für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft 2019 in Osnabrück qualifiziert. Im Januar dieses Jahres wurden zwei neue Musikstücke aus der Feder von Patrik Wirth geschrieben, die mit dem Konzert-Marsch Open Air musikalisch die Entstehung des Halderner Pop Festival erzählt, und zum anderen mit dem NC4 Marsch einen Flug mit einer Propellermaschine beschreibt.

Mit der Teilnahme in Dorsten musste nun alles auf eine Karte gesetzt werden – mit Erfolg.

An der Qualifikationsveranstaltung des Landesmusikverbandes auf dem ehemaligen Zechengelände „Fürst Leopold“ im Dorstener Stadtteil Hervest nahmen insgesamt 15 Vereine teil. Unter der Leitung von Patrik Wirth bekamen die Halderner von der Fachjury als das Prädikat „Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ und erhielten mit dieser Bewertung souverän die Berechtigung zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, die im Rahmen des Deutschen Musikfestes 2019 der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) ausgetragen wird.



Trotz der nicht einfachen Akustik in der früheren Lohnhalle der Zeche gelang den Musikern aus dem Lindendorf bei ihrem Wertungsspiel der Klangausgleich zwischen dem Flötenregister, dem Schlagwerk und dem Marimbaphon.