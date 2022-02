Schäden an St. Mariä Himmelfahrt : Eine Lkw-Ladung Kirchendach

REES Die Sperrung am Kirchplatz konnte am Mittwochnachmittag wieder aufgehoben werden, nachdem die vom Sturm beschädigten Dachteile der Reeser Pfarrkirche geborgen wurden.

(bal) Am Mittwoch rollten die Handwerker an, um die beschädigten Dachteile der Reeser Pfarrkirche zu sichern und zu bergen. Per Kran wurden mehrere Kupferbahnen in die Tiefe auf einen Lastwagen mit Anhänger gehievt und dann abtransportiert. Wie berichtet, hatte der Orkan „Zeynep“ in der Nacht zu Samstag Teile des Kirchendachs von St. Mariä Himmelfahrt beschädigt und die schweren Kupferbahnen wie ein wehendes Tuch angehoben. Insgesamt waren rund 200 Quadratmeter Dachfläche betroffen, das Material bringt gut eine Tonne Gewicht auf die Waage.