Spende aus dem Tierweihnachtsmarkt Hilfe aus Rees für graue Schnauzen

Am 25. November fand auf dem Gelände der Firma Kersten Motorgeräte der fünfte Reeser Tierweihnachtsmarkt statt. Jatzt wurden die dabei erzielten Spenden in Höhe von 1250 Euro an das Hundeseniorenheim Rheinperle in Dormagen überreicht werden. Das Wirtschaftsforum Rees fungierte als Schirmherr und beglückwünschte die Organisatoren zu diesem Erfolg. Wie in jedem Jahr stand der Tierweihnachtsmarkt auch dieses Mal unter dem Motto, den Erlös an den Tierschutz zu spenden.