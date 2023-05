Jugendfeuerwehr Rees Spende für die Jugendfeuerwehr Rees

Zwar wohnt Marcel Gronau in Anholt und ist Verbandsführer beim dortigen Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Isselburg, doch die Wahl fiel auf die Jugendfeuerwehr des Löschzugs Rees, weil die deutschlandweit tätige Firma mit 18 Mitarbeitern in der Max-Planck-Straße im Reeser Gewerbegebiet sitzt. Auflagen, was mit den 1200 Euro geschehen soll, machten die Spender nicht. „Sie sollen einfach nur Spaß damit haben“, sagte Nicole Gronau. Und so schmiedeten Jan van Laak und die aktuell 17 Jungen und Mädchen der Reeser Jugendfeuerwehr schon eifrig Pläne, die von Zeltlager und Eisessen bis zum Einkauf neuer T-Shirts und Wintermützen reichten.