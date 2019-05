Reeser Innenstadt : Verwaltung prüft: Behindertenparkplatz für den Brauhof

REES Die Reeser Stadtverwaltung will einen Antrag der SPD „wohlwollend“ prüfen. CDU verweist auf ausreichendes Angebot in der Innenstadt.

Weil der Bau eines solchen Parkplatzes gar keinen Beschluss der Politik benötigt, sondern „laufendes Geschäft der Verwaltung“ ist, sagte Bürgermeister Christoph Gerwers zu, den Antrag „wohlwollend“ prüfen zu wollen. Gleichwohl verwies er auf die bereits vorhandene hohe Zahl an Behindertenparkplätzen in der Innenstadt. 20 davon gibt es in der City. „Wir haben sie da, wo sie gebraucht werden. Also in der Nähe von Ärzten und Apotheken. Aber wir können sie nicht für jedes Geschäft einrichten“, sagte der Bürgermeister, nachdem Ordnungsamtsleiter Frank Postulart eine Auflistung aller Behindertenparkplätze im oder nahe des Stadtkerns verlesen hatte. „Aus unserer Sicht ist das ausreichend“, sagte Postulart.