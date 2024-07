Ehrenfriedhof in Emmerich SPD möchte Erinnerungstafel für Tote des Bombenangriffs

„Die massive Zerstörung unserer Stadt Emmerich am Rhein jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal. Die Erinnerung an die Zerstörung aber vor allem an die vielen Menschen, die am 7. Oktober 1944 ihr Leben verloren haben, darf nicht verblassen“, betont die Fraktionsvorsitzende Meike Schnake-Rupp und begründet den aktuellen Antrag der SPD-Fraktion.