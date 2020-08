REES : SPD-Chef Sebastian Hartmann in Rees

REES Der Landeschef der NRW-SPD kommt. Die Veranstaltung findet am Freitag, 4. September, um 19 Uhr in der Halle von Taxi Tönnissen statt.

Der Landesvorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD und Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann, kommt am Freitag, 4. September, 19 Uhr, in die Halle von Taxi Tönnissen, Rauhe Straße 6 A, in Rees. Neben Gewerbetreibenden sind auch Interessierte eingeladen. Um die Wahrung des Abstands und das Tragen eines Mund- Nasenschutzes wird gebeten. Wer teilnehmen möchte, sendet eine kurze E-Mail an: info@bodo-wissen.de