Emmerich : Polit-Prominenz im PAN - Martin Schulz kommt nach Emmerich

Emmerich Er war der Top-Mann der Sozialdemokraten. Dann sank sein Stern. Doch bekannt ist Martin Schulz noch immer in Deutschland. Dienstag kommt er nach Emmerich ins PAN.

Am kommenden Dienstag, 24. August, besucht Martin Schulz Emmerich. Am Abend wird er im PAN eintreffen, um sich vor Ort über die Arbeit informieren zu lassen, kündigt am Mittwoch der SPD-Unterbezirk Kleve an. Im Anschluss soll es eine Pressekonferenz geben. Ein öffentlicher Auftritt scheint nicht geplant zu sein.