Schulpolitik : Kein späterer Schulstart in Rees

REES Die SPD ist mit einem Antrag im Rat gescheitert, den Unterricht an den weiterführenden Schulen eine halbe Stunde nach hinten zu schieben. Auch die Schulleiter lehnen dies ab. Kosten von 320.000 Euro wären allein durch zusätzlichen Schülertransport entstanden.

Wirkt sich der frühe Schulbeginn um 7.30 Uhr an den weiterführenden Schulen in Rees negativ auf die Leistungen der Schüler aus? Die Reeser SPD ist davon überzeugt und fühlt sich durch verschiedene wissenschaftliche Studien in ihrer Annahme bestätigt. Im April haben die Sozialdemokraten deshalb einen Antrag gestellt, den Unterrichtsbeginn an den weiterführenden Schulen um eine halbe Stunde nach hinten, also auf 8 Uhr zu verschieben. Am Donnerstag befasste sich der Rat mit dieser Forderung.