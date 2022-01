Streit um Sozialrathaus : SPD: „Nachkarten bringt nichts“

SPD-Fraktionschef Peter Friedmann. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

REES Der Fraktionsvorsitzende der Reeser SPD, Peter Friedmann, hat sich in den Streit um den Bau des Sozialrathauses auf dem Niag-Gelände eingeschaltet. Die Kritik von Grünen-Sprecher Helmut Wesser an der Stadt lasse sich zwar nachvollziehen, allerdings sei ein ständiges Nachkarten in dieser Sache nicht sinnvoll.

(bal) Wie berichtet, hatte der Grüne Wesser unter anderem die Kostenentwicklung für den Neubau moniert und gefragt: „Warum eigentlich lassen wir von einem Fremden auf eigenem Grund ein Haus bauen und warten damit jahrelang, bis es fast unbezahlbar wird?“

Dazu Friedmann: „Wir, der Rat der Stadt Rees, haben damals mit Mehrheit entschieden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamts in einem neuen Gebäude untergebracht werden sollen, weil die Unterbringung bei Holzum nicht optimal war. Im Übrigen war die Unterbringung in dem Gebäude von Holzum von Anfang an als Provisorium gedacht, bis eine bessere Lösung gefunden worden ist. Da hat sich der Neubau eines Hauses in Stadtnähe auf dem alten Gelände der Niag angeboten. Aufgrund der damaligen Wirtschaftlichkeitsberechnung und weiterer sozialer Fragen, wie zum Beispiel der Arbeitsstättenverordnung oder der Erreichbarkeit, fiel die Entscheidung zu Gunsten des Neubaus aus. Natürlich wäre eine Wirtschaftlichkeitsberechnung unter dem neuen Gesichtspunkt der höheren Baukosten eventuell anders ausgefallen. Aber das ist Schnee von gestern.“ Ständiges Fragen nach dem „Wenn und Aber“ bringe nichts.