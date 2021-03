Greensill-Pleite : SPD hat Fragen zum Finanzvermittler

EMMERICH Zur Sondersitzung des Rates am Dienstag hat die SPD einen Fragenkatalog zur Greensill-Pleite eingereicht. Insbesondere interessieren sich die Sozialdemokraten für die Rolle des von der Stadt eingeschalteten Finanzvermittlers.

(RP) Die Emmericher SPD-Fraktion hat einen Katalog mit Fragen bei der Verwaltung eingereicht, die im Rahmen der Sonderratssitzung am 23. März zum Fall Greensill zur Sprache kommen sollen. „Uns geht es darum, den Sachverhalt aufzuklären, und zwar sachlich und ohne jede Vorverurteilung", so der Fraktionsvorsitzende Manfred Mölder. Insbesondere interessieren sich die Sozialdemokraten für die Rolle des von der Stadt eingeschalteten Finanzvermittlers. „Wir möchten wissen, welche Erfahrungen mit dem Finanzvermittler gemacht wurden und wie die vertraglichen Regelungen insbesondere zur Haftung aussehen", sagt Mölder. Darüber hinaus erwartet die SPD-Fraktion eine Darstellung der verwaltungsinternen Abläufe bei Anlageentscheidungen. "Ein Verlust von 6 Millionen Euro für die Stadt Emmerich wäre natürlich dramatisch. Im Moment sieht es so aus, als wäre die Stadt, wie viele andere Geschädigte auch, das Opfer krimineller Aktivitäten geworden", so Mölder mit Blick auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wohl wegen des Vorwurfs der Bilanzfälschung. Ähnlich wie im Fall "Wirecard" ist auch der Abschlussprüfer der Greensill Bank in die Kritik geraten.