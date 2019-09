Politik : SPD will Kiesabbau begrenzen

Rees Ein Antrag der Reeser Genossen ist mit großer Mehrheit auf dem SPD-Kreisparteitag angenommen worden. Darin wird restrikivere Kiesabbau-Politik gefordert. Städten und Kommunen soll ein Vetorecht eingeräumt werden.

Der stellvertretende Vorsitzende und Reeser Bürgermeisterkandidat Bodo Wißen hatte den Genossen die Gründe für den Antrag, den er zusammen mit Thorsten Rupp formuliert hatte, erläutert. Darin wird ein grundsätzliches Umdenken in der Kiesabgrabung und der Stopp des „Raubbaus an unserer heimischen Kulturlandschaft“ gefordert. Künftig müsse immer der Stadt- oder Gemeinderat einem Kiesabbauvorhaben zustimmen, andernfalls soll keine Kiesgewinnung auf dem Stadt- oder Gemeindegebiet vorgenommen werden können. „Wir wollen, dass die Stadt- und Gemeinderäte das letzte Wort haben, ob Kies vor Ort abgebaut werden kann oder nicht“, so Wißen, der die kommunale Selbstverwaltung in dieser Frage durch Bundes- und Landesgesetze ausgehebelt sieht.

Als Beispiel dafür nannte er Rees, wo der Rat der Stadt einmütig beschlossen hat, dass es keinen weiteren Kiesabbau geben soll. „Wir wollen keine ,Reeser Welle’ in Esserden. Und doch, haben wir als Bürgerinnen und Bürger nichts zu sagen in dieser Angelegenheit. Das ist nicht akzeptabel. So entsteht politischer Frust“, sagte Wißen.

Er sprach sich nicht grundsätzlich gegen Abgrabungen aus. Dort, wo sie von Gemeinden gewünscht werde, soll sie auch möglich sein. Auch sperre er sich nicht gegen neue Technologien. Dass, wie am Reeser Meer, Saugbagger in bereits abgeschlossenen Abgrabungsgebieten zum Einsatz kämen, um die Kiessehen in der Tiefe weiter auszubeuten, sei besser als weiterer Flächenverlust. Diese Nachauskiesungen sollten Vorrang vor neuen Abgrabungsflächen haben. Insgesamt aber müsse dann mit den Abgrabungen Schluss sein, wenn sie – wie in Rees – über 20 Prozent der gesamten Fläche des Stadtgebiets nähmen. „Vor allem dann, wenn alle Fraktionen in einem Stadtrat dies so wollen.“ Wenn schon abgegraben werden müsse, sollte zudem auch klar sein, was mit der Fläche im Anschluss geschehen wird. „Zaun drum, Bäumchen pflanzen und gut ist, reicht nicht aus“, so Wißen, der sinnvolle Nutzungskonzepte –- ökologisch oder auf den Freizeitbereich ausgerichtet – forderte.