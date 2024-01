Haushalt SPD sieht Rathaus-Pläne kritisch

Angesichts der schlechten Haushaltslage sehen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Wünsche des neuen Bürgermeisters äußerst kritisch, zwei neue zusätzliche Personalstellen in seinem Stab zu schaffen. Die Stadtverwaltung plant, die Stabstelle „Büro des Bürgermeisters“ zu erweitern, um zusätzliche Aktivitäten im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu bündeln. Dies sei aufgrund verstärkter Anforderungen in den Bereichen Social Media, digitale Medienberichterstattung, Imagepflege und Standortkommunikation nötig. Zudem sollen zukünftig auch die Aufgabenbereiche Tourismus, Kultur und Stadtmarketing direkt in der Stabsstelle des Bürgermeisters angesiedelt werden. In diesen Bereichen fallen ebenfalls zusätzliche Aufgaben an wie „Rees in der Hanse“, „Ferienpark Reeser Meer“, Weiterentwicklungen in der Konzeption des Koenraad-Bosman-Museums oder die Vorbereitung der 800-Jahr-Feier. Daher sollen zwei zusätzliche Stellen geschaffen werden.