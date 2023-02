Reeser Freibad SPD pocht auf Ratsbeschluss

Wie berichtet, hatte die Reeser Verwaltung in der vergangenen Woche eine Alternative für den Freibadneubau ins Gespräch gebracht. Aufgrund der angespannten Finanzlage schlägt sie eine „Wasserlandschaft“ vor, die sich insbesondere an Familien mit kleinen Kindern richten soll und nur ein Fünftel der Kosten verursache. Bei einer Verbesserung der Lage, könne man zu einem späteren Zeitpunkt immer noch über den Bau eines Freibades nachdenken. Kämmerer Andreas Mai hatte mitgeteilt, dass die Kosten für einen Freibadneubau derzeit bei zehn Millionen Euro lägen. Weil die Stadt nicht in die Haushaltssicherung geraten will, seien solche freiwilligen Ausgaben nicht leistbar.