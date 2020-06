REES : SPD stichelt gegen CDU und Kämmerer

REES Der Krach um die hohe Kreisumlage und den Klever Landrat: In der Sache gibt die SPD dem Reeser Kämmerer Recht, übt aber auch Kritik an ihm. Klar: Es ist ja auch schon längst Wahlkampf.

Dieser Nachtragshaushalt sieht eine Corona-Hilfe für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer in Höhe von 10 Millionen Euro und eine Erhöhung der stillen Beteiligung an der Flughafengesellschaft in Weeze in Höhe von etwa 3 Millionen Euro vor.