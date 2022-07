Emmerich : Car-Poser: Emmericher SPD sorgt sich

April 2022: Die Polizei kontrolliert am Karfreitag (Carfreitag nennen ihn die Poser) Fahrzeuge. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Emmerich PS-starke Autos und Motorräder sorgen in der Stadt für Lärm. Die Polizei hat keine Erkenntnisse, dass es in der Stadt illegale Rennen oder Poser gibt. Raser verursachen allerdings immer wieder spektakuläre Unfälle.

Die Emmericher SPD sorgt sich, dass es in der Stadt möglicherweise eine Szene von Autoposern und illegalen Autorennen gibt. Sie hat bei der Polizei nachgefragt. Dort ist nichts bekannt. Doch Bürger sind aufmerksam geworden.

„Seit Tagen, gefühlt sogar seit Wochen, sind vom frühen Abend bis spät in die Nacht hinein auf Emmericher Straßen PS-starke Autos und Motorräder mit teils weit überhöhter Geschwindigkeit und ohrenbetäubendem Lärm unterwegs, so dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis etwas Schlimmes passiert“, schreibt die SPD.

Info Autoposer und die Probleme mit ihnen Autoposer Dabei handelt es sich um Autofahrer, die mit ihrem Fahrzeug auffallen wollen und dafür unnötigen Lärm erzeugen. Nicht selten ist dies auch mit Tuning-Maßnahmen verbunden. Problem Die Lärmbelästigung und auch das unnötige Fahren im Kreis sind vor allem für Anwohner eine Belastung. Sanktionen Verursachen Autoposer Lärm, müssen sie 80 Euro zahlen. Fahren sie innerorts unnütz mit ihrem Kfz hin und her und belästigen andere, werden 100 Euro fällig. Sind sie trotz erloschener Betriebserlaubnis mit ihrem Fahrzeug unterwegs, sind 90 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig.

Mit solchen oder ähnlichen Schilderungen seien jedenfalls immer mehr Bürger auf die SPD zugekommen, schreibt Harald Peschel, Co-Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes Emmerich am Rhein.

Da diese Angelegenheit in den Bereich der Polizei fällt, hat Peschel beim Wachleiter der Emmericher Polizeiwache, Frank Wietharn, nachgefragt, ob dieses Szenario bei der Polizei bekannt ist.

Auch bei der Polizei seien schon Bürger mit gleichen Schilderungen vorstellig geworden. „Herr Wietharn konnte mir mitteilen, dass es sich hierbei wohl um Einzelfahrzeuge handelt und es keine Rennen wie in anderen Städten gibt“, so Peschel. „Auch ist in Emmerich bisher keine Szene in diesem Bereich bekannt, so dass auch keine Ansprechpartner dazu befragt werden können.“

Die Polizei sei allerdings für das Thema sensibilisiert und während der Streifen auf der Hut. Leider sei aufgrund der Personalsituation und der großen Fläche des Einsatzgebietes momentan nicht mit zeitintensiven Aktionen gegen diese Raser zu rechnen, so Peschel.

Als Anregung vom Wachleiter gab es aber einen Hinweis auf einen sogenannten Counter, im allgemeinen Sprachgebrauch eher als „Smiley“ bekannt, der sich im Besitz der Stadt Emmerich befindet. Dieses Gerät zeigt nicht nur die gefahrene Geschwindigkeit an, sondern zählt auch die Anzahl der vorbeikommenden Fahrzeuge, zeichnet die Geschwindigkeit auf und merkt sich die Uhrzeit.

Peschel denkt, dass man mit Hilfe dieser Auswertungen eventuell doch zu einer erfolgreichen Aktion durch die Polizei kommen kann. „Daher habe ich telefonisch beim Fachbereich 5 der Stadt angeregt, zusammen mit der Polizei einige Einsätze des Counters abzusprechen und die Daten auszuwerten. Alles in der Hoffnung, dass es nicht doch irgendwann einen schlimmen Vorfall geben wird und womöglich noch Personen zu Schaden kommen.“

Ob so ein Gerät hartgesottene Raser aufhält? Erinnert sei an einen Fall, der 14 Monate her ist.

Es muss ordentlich gerummst haben an jenem 1. Mai 2021. Mit hoher Geschwindigkeit war ein junger Fahrer mit seinem Mitsubishi Lancer Evolution in eine Garage im Reeser Ortsteil Grietherbusch gerast. Das Tor flog aus den Angeln, Teile der Fassade bröckelten ab, ein Skoda in der Garage wurde demoliert. Das Auto war auf der kleinen Straße, die durch den Ort am Rhein führt, von der Fahrbahn abgekommen.

Schnell stellte die Polizei fest, dass der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war. Die Rede war auch von einem illegalen Rennen, da auch ein zweiter Wagen in der Nähe des Unfallorts hielt.

Knapp ein Jahr später war der Fall juristisch aufgearbeitet. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Strafbefehl beantragt, das Gericht diesen erlassen. Der Mann sei „vorsätzlich, grob verkehrswidrig und rücksichtslos an unübersichtlichen Stellen, an Straßenkreuzungen, Einmündungen und Bahnübergängen zu schnell gefahren“ und habe dadurch „Leib und Leben anderer Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert fahrlässig gefährdet“, lautete der Strafbefehl. Der Mann aus Geldern musste 1500 Euro zahlen und erhielt ein Fahrverbot von zwölf Monaten.

Ob es sich bei dem Unglück tatsächlich um ein illegales Autorennen gehandelt hat, kam im Verfahren nicht mehr zur Sprache.

Ähnliche Vorfälle gebe es auch andernorts im Kreis Kleve, so die Polizei damals, obwohl das eigentliche Zentrum der Poser- und Autotunerszene eher im Ruhrgebiet sei.