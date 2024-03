Schneller mit dem Rad nach Kleve und umgekehrt SPD in Emmerich glaubt an neuen Radschnellweg

„Die Planung einer hochwertigen Radwegeverbindung zwischen Kleve und Emmerich begrüßen wir sehr“, schreibt Meike Schnake-Rupp, Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion in Emmerich, am Dienstag in einer Pressemitteilung. „Mit dem E-Bike ist die Entfernung Emmerich-Kleve auch für Berufspendler inzwischen gut zu bewältigen, die Anzahl der Berufspendler auf dieser Strecke steigt stetig an. Daher freut uns, dass der Ausbau der Strecke im Nahmobilitätskonzept des Kreises Kleve Berücksichtigung finden soll“, so die Fraktionsvorsitzende.