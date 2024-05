Wenn der alte Baum gefällt werden muss SPD will neue Linde für den Markt in Elten

Das Ende der über 150 Jahre alten Linde, die auf dem Marktplatz in Elten steht, ist absehbar. Der Baum wird in den nächsten Tagen von der Stadt Emmerich auf seine Sicherheit untersucht werden. „Selbst wenn wir die Linde noch einige Jahre erhalten können, so ist sie doch fast am Ende ihres Lebens angekommen“, so der Eltener SPD-Vorsitzende Harald Peschel. „Wir wollen deshalb, dass die Stadt eine neue Linde pflanzt, wenn die alte entfernt werden muss. Hierzu haben wir bereits einen Antrag bei der Stadt eingereicht“.