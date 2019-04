„Rees ist unsozialste Stadt“ : SPD im Wahlkampfmodus

REES Die Reeser Sozialdemokraten haben Europa- und Kommunalwahl im Blick. An ihrer Kritik, in der Stadt gehe es unsozial zu, halten sie fest.

Jetzt kamen die Mitglieder der Reeser SPD im Haus des Reeser Rudervereins in der Wasserstraße zur Jahreshauptversammlung zusammen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Karl van Uem, gab Bürgermeisterkandidat Bodo Wißen einen Ausblick auf den Kommunalwahlkampf: „Ich möchte Rees und die Ortsteile zusammen mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern weiterentwickeln. Das sind die Expertinnen und Experten. Die Zeiten sind vorbei, in denen von oben herab verordnet wird. Wir werden eine intensive Dialogkampagne machen“, versprach der Verwaltungsfachangestellte, der im höheren Dienst im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in Düsseldorf arbeitet. Es gelte den Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme zu geben, die über den Wahltag hinausreiche. Schon jetzt werde er angesprochen und auf wichtige Themen hingewiesen, so der ehemalige Landtagsabgeordnete.