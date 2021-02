Luftreinigungsgeräte an Schulen : Luftreinigung an Schulen: SPD fordert Handeln

REES Auch nach der Kritik vom Bürgermeister beharrt die SPD auf ihrer Forderung nach Luftreinigungsgeräten für die Schulen. Sie will, dass die Stadt jetzt handelt.

(bal) SPD-Fraktionschef Peter Friedmann und Vize-Bürgermeister Bodo Wißen (SPD) reagieren auf die ablehnende Haltung von Bürgermeister Christoph Gerwers zum SPD-Antrag für Luftreinigungsgeräte an Schulen: „Es ist wie immer in Rees. Geht nicht, wollen wir nicht, können wir nicht. Während andere aktiv voranschreiten, herrscht in Rees Stillstand nach dem Motto: Achselzucken und Abwarten“, schreibt das Duo jetzt in einer Pressemitteilung.