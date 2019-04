Jahrestreffen : Die SPD Emmerich wirbt für ein soziales Europa

Emmerich Das Jahrestreffen der Sozialdemokraten stand diesmal ganz im Zeichen der Europawahl. EU-Kandidat Hasan Alkas ist am 1. Mai in Emmerich.

(RP) „Es gibt viele gute Argumente für Europa“, fasst Sina Hoch, Koordinatorin des Europa-Projektes KISS ME der Euregio Rhein-Waal ihren Impuls „Europa ist jung und macht Spaß“ auf der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Emmerich zusammen. Neben dem europapolitischen Schwerpunkt standen die Wahlen der Delegierten zu den Parteitagen der Kreis Klever SPD und der Rechenschaftsbericht des Vorstandes im Mittelpunkt.

Fünf neue Mitglieder sind im Jahr 2018 in die SPD eingetreten und drei ausgeschieden. „Wir wollen auch in Zukunft neue Mitglieder für die SPD gewinnen und die erfreuliche Entwicklung des letzten Jahres auch in diesem Jahr fortsetzen“, erklärte Meike Schnake-Rupp, die als Stellvertreterin den erkrankten Vorsitzenden vertrat.

Zu den sechs Delegierten wurden gewählt: Elke Trüpschuch, Baki Atas, Daniel Klösters, Jan Ludwig, Laura Hasenfratz, Manfred Hieret. Ersatzdelegierte sind: Meike Schnake-Rupp, Michael Verweyen, Andrea Schaffeld, Holger Klein.

„Das Ziel des Projektes KISS ME der Europäischen Union ist es, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen zu stärken, in dem Strategien verschiedener Grenzregionen Europas miteinander verglichen werden. Das macht dieses Projekt so interessant für viele Beteiligte und stärkt die wirtschaftliche Zusammenarbeit auch in unserer Grenzregion“, erläuterte Sina Hoch für KISS ME. „Es wurde schon viel gemacht und viel erreicht. Was früher schwierig war, ist heute normal. Für junge Menschen ist Europa heute grenzenlos. Die europäischen Austauschprogramme sind toll und müssen ausgebaut werden“, so Hoch.