Antrag im Emmericher Rat SPD will Stadt an Sparkassen-Gewinnen beteiligen

„Wir haben uns im Jahr 2016 mit der Entscheidung sehr schwergetan, die 12,18 Millionen in die Sparkassenfusion zu investieren. Zum Erhalt der Filialen und der Arbeitsplätze haben wir schlussendlich zugestimmt und sind im Anschluss nach diversen Filialschließungen doch enttäuscht worden. Nach Jahren der Niedrigzinsphase, in denen es die Sparkassen schwer hatten, ist es nun an der Zeit, positive Effekte aus der Investition in die Sparkasse Rhein-Maas zu erzielen“, betont Manfred Mölder, Vorstandsmitglied der Emmericher SPD-Ratsfraktion.