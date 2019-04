Spargeltag am 28. April : Ein Festtag rund um das weiße Gold aus Elten

Elten Am 28. April präsentiert sich das Dorf wieder von seiner schmackhaften Seite. Restaurants und Anbaubetriebe widmen einen ganzen Tag der Delikatesse und gewähren Spargelliebhabern einen Blick hinter die Kulissen.

Der Spargel hat in Elten eine lange Tradition. Und so findet bereits zum zwölften Mal der Spargeltag statt, der den Spargelliebhabern einen Blick hinter die Kulissen des Spargelanbaus gewährt. In diesem Jahr wird der Spargeltag am Sonntag, 28. April, veranstaltet.