Schützenfest 2022 : Wil van Dijk regiert in Haffen

HAFFEN Nach drei Jahren haben die St. Lambertus-Schützen mit Wil van Dijk einen neuen König. Am Wochenende gab es zudem Jubiläen und Auszeichnungen. Margret Derksen und Uli Fink bekamen den hohen Bruderschaftsorden.

Das Dorf stand am letzten Wochenende im Zeichen des Schützenfestes. Die Straßen waren mit Fähnchen und Birkenzweigen geschmückt und am Schützenhaus herrschte emsiges Treiben. Die St. Lambertus Schützenbruderschaft konnte endlich – nach drei Jahren Coronapause – wieder feiern.

Das Schützenfest begann am Samstagnachmittag mit dem offiziellen Antreten und einem ökumenischen Gottesdienst in der Haffener St. Lambertus-Kirche. Danach waren die Jungschützen an der Reihe, die Nachfolge von Moritz Engelhardt zu ermitteln, der mit Frieda Buhl auch schon seit drei Jahren im Amt ist. Neuer Jungschützenkönig wurde René Ehmans, der Lena Schöttler zur Jungschützenkönigin nahm. Den Kopf schoss Mathias Berresheim, das Zepter Mirco Schmalz und den Apfel Jasmin Fink. Das Bruderpaar André und Jan Keusemann sicherte sich den linken und rechten Flügel. Bis tief in die Nacht feierten die Schützen ihre Erfolge auf dem Festball im Schützenhaus mit der Band „Rendezvous“, nur unterbrochen durch den Zapfenstreich auf dem Dorfplatz.

Am Sonntag wurden Ehrungen und Beförderungen vorgenommen. Neben den hohen Bruderschaftsorden wurden silberne Verdienstkreuze an Hans-Gerd Janssen, Benedikt Stockmann, Lukas Hüls, Reinhard Seegers-Wilmsen, Hans-Gerd van Bebber und Jürgen Winter verliehen. Für die Kinder waren Spiele und Hüpfburg aufgebaut, die Eltern und Erzieherinnen vom Regenbogen-Kindergarten Haffen boten selbst gebackenen Kuchen und Torten an. Das Tambourkorps Mehr „Die Wacht am Rhein“ unterhielt die Schützen und ihre Gäste musikalisch. Spannend wurde es am Nachmittag, als die Kinder ihre neue Majestät ermittelten und am Abend, als das Vizekönigschießen stattfand und René Benninghoff vom 3. Zug Vizekönig wurde. Beim Nachwuchs wurde Jenny Kösters König und Marie Wegner Königin. Den Kopf schoss Doni Goering, den linken Flügel Till Schulz und den rechten Amando Goering.