Kreis Klever Kultourtage : Das PAN wird zum Kunst-Wohnzimmer

EMMERICH Am Samstag wird im Kunstforum im Rahmen der Kreis Klever Kultourtage die Ausstellung „8 Rooms“ eröffnet. Der Titel ist Programm: Acht Künstler zeigen ihre Werke im Museum, das dafür in ein Wohnzimmer verwandelt wurde.

Eigentlich hat alles mit dem Wunsch der Band „Stay King Pin“ angefangen. Die Emmericher Musiker, die am 19. Mai im PAN-Kunstforum im Rahmen eines Wohltätigkeitskonzertes auftreten, hatten beim PAN-Verein nach einer Möglichkeit gefragt, ihren Auftritt mit Kunst im Museum unter einen Hut zu bringen. Schnell wurde bei den Verantwortlichen die Idee geboren, das PAN dafür wie ein Wohnzimmer einzurichten. Verschiebbare Trennwände machen‘s möglich, Sessel und Tische kommen dazu. Die so entstanden Logen, die an Sponsoren verkauft wurden, bieten nicht nur Wohnzimmeratmosphäre, sondern sind auch noch mit Kunstwerken ausgestattet worden, die ab Samstag im PAN zu sehen sind. Acht Künstler, acht Logen – was lag näher, als die Ausstellung dann auch „8 Rooms“ zu nennen?