Kunstaktion : Ein „stilles Erlebnis“ im Rheinpark

EMMERICH Die Krefelder Künstlerin Monika Nelles hat zwei besondere Kanzeln nach Emmerich gebracht. „Die Soundbox meiner Stille I und II“, war auch schon in Düsseldorf auf der großen Kunstausstellung zu sehen und zu erleben.

Haus im Park Auch die aktuelle Ausstellung des Geschichtsvereins im Haus im Park „HIP to the Game II“ kann noch bis zum 27. Juni besucht werden. Gezeigt werden Werke von Claudio Garofalo, Mathias te Poel und Ferdinand Schmale. Öffnungszeiten: samstags 13 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags 11 bis 17 Uhr.

Wer die Leiter heraufklettert und sich in die Box begibt, muss nur auf eines achten: sicher am Handlauf festhalten. In allem anderen bleibt man sich selbst überlassen, kann die Sicht auf den Rhein genießen, in sich gehen – und auch die ein oder andere Überraschung erleben, die man der Kanzel von außen gar nicht ansieht. Denn für die Besucher hat sich Monika Nelles ein paar Besonderheiten einfallen lassen. Was genau, wird hier nicht verraten. Nur so viel: Es wird die Sinne anregen.