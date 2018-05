Emmerich

Und nochmal geht's zurück in der Musikgeschichte: Theo Lawrence & The Hearts widmen sich dem klassischen Soul, der nicht erst durch Amy Winehouse eine Renaissance erlebt hat. Dass diese Band, die bereits beim Montreal Jazz Festival auftrat, aus Frankreich stammt, mag man dabei kaum glauben - ist aber so. "Homemade Lemonade" ist eine süße Hommage an die großen Helden von einst. Ray Charles würde es freuen. Chapeau! bal