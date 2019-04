Grundschulen als Sorgenthema : Rat beschließt ganzheitliches Schulkonzept für Isselburg

Isselburg Der Rat hat ein ganzheitliches Raum- und Schulkonzept für Isselburgs Grundschulen beschlossen. Eltern befürchten Schließungen.

Der Blick in die Tagesordnung ließ eine Ratssitzung bis spät in den Abend vermuten. Doch gleich zu Beginn wurden etliche Tagesordnungspunkte gestrichen. Den Ratsmitgliedern fehlten die Niederschriften von den Ausschusssitzungen, zudem lagen zu diversen Punkten keine formulierten Satzungen vor.

Überhaupt, so wurde moniert, ließen die Niederschriften zu lange auf sich warten. SPD-Ratsherr Felix Kleideiter erklärte, man habe die Aufzeichnung der Sitzungen eingeführt, um bei falsch zitierten Aussagen noch einmal nachhören zu können. Jetzt würde allerdings das komplette Protokoll abgetippt. „Kein Wunder, dass es soviel Zeit in Anspruch nimmt“, so Kleideiter (SPD). Er schlug vor, die Niederschrift wieder wie zuvor zu verfassen und nur im Zweifelsfall auf die Aufzeichnung zurückzugreifen.

Ein wichtiges Thema war die Festlegung von Auftragsinhalten für das Gutachten für ein ganzheitliches Raum- und Schulkonzept für die Grundschulen. Hier waren Politikern schon Sorgen der Eltern zu Ohren gekommen, dass man die Grundschulen in Werth und Anholt auflösen und in das Hauptschulgebäude verlegen sollte. „Wir bleiben dabei: kurze Beine, kurze Wege. Dass das in Heelden nicht gelungen ist, liegt daran, dass es uns von oben aufgesetzt wurde. Die Idee kam nicht aus dem Rat“, sagte Uwe Überacker (Grüne). Dennoch soll das Gutachten nach allen Seiten offen sein. Die Bewertung obliege dem Rat. Für ein Gutachten stimmten 21 Ratmitglieder mit Ja bei zwei Enthaltungen. Der Verein Schule für Isselburg wird mit einem Zuschuss von 5000 Euro bedacht. Dazu müsse aber der Verwendungsnachweis erbracht werden. Ansonsten fließt das Geld an die Stadt zurück.