Ehrenamt : Sorgen um den Bürgerbus in Emmerich

Emmerich Der Bürgerbusverein sucht dringend freiwillige Helfer, sonst ist der Betrieb gefährdet. Derzeit gibt es zwar 16 aktive Fahrerinnen und Fahrer, doch gerade in Urlaubs- und Krankheitsfällen wird es schnell eng bei der Bestzung.

Der Bürgerbusverein Emmerich wurde als dritter Bürgerbus-Verein in Deutschland gegründet. Der Betriebsstart war am 11. November 1986. Weit über 10.000 Fahrgäste wurden seitdem jährlich befördert. „Im Jahr 2019 waren es sogar 15.820 Fahrgäste. Man sieht also, unsere Arbeit ist für Emmerich sehr wichtig“, so Karla Imig. Der Bus verkehrt von Montag bis Freitag, jeweils am Vor- und Nachmittag und samstags nur am Vormittag – außer an den Feiertagen.