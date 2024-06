Mehr Kinderbetreuungsplätze in Rees Der Sonnenschein-Kindergarten wächst

Unterfinanzierung, Personalmangel, Reduzierung von Öffnungszeiten – von vielen Kitas im Land hört man momentan eher nicht so gute Nachrichten. Der von einem Elternverein getragene Sonnenschein-Kindergarten in Rees macht da jetzt eine Ausnahme: Das Familienzentrum an der Falkenstraße wird sich in diesem Jahr vergrößern und einen Anbau stemmen. Ab August soll eine sechste Gruppe, die speziell für Kinder unter drei Jahren gedacht ist, hinzukommen.